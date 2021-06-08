日本送台灣124萬劑疫苗，瞧日本交流協會門口差點被鮮花淹沒，也好，促進花農生意不能只靠宅神。

日本口口聲聲說是為了回報311台灣對日本的捐獻，可是，越南對日本有任何貢獻嗎？311海嘯越南捐了多少？為什麼這次日本給了越南200萬劑，而台灣僅僅是124萬劑，而且是日本國內不打的，為什麼？那些送花的民眾、那些把日本人捧上天的民眾可以解釋解釋嗎？

蔡政府眼裡最堅實的朋友美國，開了架巨無霸運輸機來台，台灣老百姓翹首以望，以為老美送了一飛機的疫苗過來。機艙打開，只是3位參議員，總統還御駕親臨機場歡迎呢！結果呢？勞師動眾只講了一句話，承諾美國會送75萬劑疫苗給台灣，而那是對亞洲各國的平均數，送給韓國卻眉頭都不皺一下給了200萬劑。出動軍機，目的又在宣示什麼？對台灣是福是禍？

美日對別的國家動輒給予200萬劑，對台灣卻像哄小孩，意思意思。難道還看不出來嗎？美國跟日本完全是戰略考量，中國大陸對周邊國家不吝惜的捐贈疫苗，美日芒刺在背，深怕疫苗外交輸了一輪，只好極力安撫，大撒疫苗。

｢人情一把鋸，你來我去｣，搞外交不要過了頭，更不要失了格！

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