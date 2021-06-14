【愛傳媒葉毓蘭專欄】21年前，我應邀到阿拉伯聯合大公國去參加一個國際研討會，二月天，日夜溫差極大，中午居然也有三十幾度的高溫，差點曬昏了。我問負責接待我的警官，現在冬天就這麼熱了，夏天怎麼辦?最高幾度？

「就攝氏40幾度吧！」攝氏40幾度?怎麼可能?我心裡浮現大大的問號。連續問了幾人，都是一樣的答案。後來，我國駐杜拜的一位大學長跟我說，也只能40幾度，因為「溫度計最高就攝氏50度！」

原來如此。

去年Covid 19剛剛爆發時，我們對這個病毒充滿無知，但是因為在蔡英文就任總統後開始緊縮的兩岸關係，讓我們在疫情爆發初期因禍得福，因為沒有太多陸客在台，立即封閉的兩岸往來，也因為17年前的SARS教訓，讓我們沒有太多懸念，每個人把口罩戴好，也服從指揮中心告訴我們的台灣真的很安全，不要普篩，也不必快篩。

但是這一年半以來，我們目睹世界其他角落死去又活來，卻很少關心注意他們是如何做到自救與重生。我們仍然很有信心：台灣是世界防疫的模範生，我們可以分享我們的經驗，可以就世界，就像陳時中2月26日在立法院時大放厥辭：「以現在的情況應該是說，世界怎麼跟得上台灣啦！」

台灣目前高居世界第一的致死率，肇因於我們的惜篩如金，PCR篩檢量能太低，以致確診病例數太少。

在創造出貽笑國際的回歸校正，我們的PCR篩檢數，從原有的一萬，五月初的一萬七、二萬，到六月的每日三萬，才能讓積壓的快篩通報案件逐漸消化殆盡。

台大公衛學院前院長詹長權說快篩是人權，不能當作控制疫情的權力，他認為對抗社區大流行，檢測和疫苗是兩大工具，可惜台灣一年來沒好好部署。

美國、韓國、英國、德國、新加坡等國家都用快篩搭配快速的PCR檢測，成功撲滅社區傳染，德國近兩個月來，已經在小學實施自我快篩，小學生在老師的監督下每周篩檢兩次，大人們更是快篩加上疫苗，就能逐步解除管制開始恢復正常生活。

這一個多星期來，我兩度建議陳時中要法規鬆綁，讓家用快篩劑盡快在台灣的超商藥妝店上架，陳時中部長顯然完全沒有時間去參考國外的經驗，仍然停留在快篩劑的失誤率有三成，會浪費醫療資源。

其實所有使用過驗孕篩檢的女性、或血糖檢測的病友們一定會知道，快篩只是個warning，當然與確診還有段距離。

但是快篩加疫苗已經是絕大多數民意的歸向時，還需要惜篩如金，徒然讓我們的確診病例總數少到讓台灣的死亡率直衝世界第一嗎？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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