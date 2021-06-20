【愛傳媒葉毓蘭專欄】至今台灣因為新冠肺炎而離世已超過五百位國人，已經為臺灣史上傷亡人數第三高，然而面對如此慘痛的悲劇，民進黨卻沒有展現出謙卑謙卑再謙卑的態度，反而是在6月18日反對反對再反對，利用人數上的優勢，完全封殺了在野黨的提案，這些提案，都是人民的怒吼，希望政府能夠對目前的狀況給全民一個交代。

但全面執政、就能全面封殺、全面卸責，完全漠視民意，對於不幸感染新冠肺炎而離世的國人，遺族的淚水、絕望及悲憤，到底該由誰來承擔。

從去年執政黨不斷的利用梗圖、網路，對外放話，不斷跟國人傳遞防疫的成功的虛幻表象，大肆吹噓國產疫苗的研發成果卓越、國外疫苗採購極為順利等等大內宣，但是到了現在，國內本土疫情爆發，國產疫苗才剛完成第二期測試，國外疫苗採購狀況更是一問三不知，面對這種說謊成性、一再利用網路社群，將疫情失控甩鍋給地方政府的執政團隊，只想對你們說，黨意真的不重要，民意才是一切！

作者為立委、前警大教授

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