【愛傳媒葉毓蘭專欄】高雄市所謂的精準疫調，將高雄新增案例的源頭指向了恩主公醫院，但我也看到來自恩主公醫院內一線醫護人員的無奈與感慨，第一線醫護人員，選擇放下家人，每日與生死搏鬥，盡心盡力守護民眾健康，但伴隨猛爆的疫情升溫，確實是有其困難與極限。

我深切希望指揮中心可以理解同島一命的重要性，看見雙北第一線醫護同仁的辛勞，看見地方疫調資源不足的問題，盡力協助解決，也希望全民可以給第一線防疫人員更多的支持與鼓勵。

此外也有網友提出建議，既然高雄市有如此精準的疫調能力，希望高雄市也可以挺身而出，協助全國人民調查所有人都想知道的3+11傳播路徑，甚至從桃園諾富特案調查出是哪些人造成病毒傳播全台，那真的是功在社稷、造福桑梓了。

作者為立委、前警大教授

照片來源：疾管署官網截圖。

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