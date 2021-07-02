血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

繼台北農產運銷公司爆發群聚感染後，北市府與中央合作「批發市場疫苗專案」，為北農、北漁、北畜、花卉等四大公司及貨量大的環南市場攤商施打疫苗，並進行大規模PCR，豈知環南市場竟爆出41例陽性，更有已經打過第一劑疫苗的攤商確診。面對疫情狀況嚴峻，引來投機者林昶佐磨刀霍霍，又公開站隊中央、企圖羞辱地方，力求在民進黨前表現，作為一位民選立委，林昶佐此時此刻更顯諷刺！

追根究柢，疫情的爆發還是要從中央究責，除了3+11為破口起源，中央每天只顧實境秀，告訴民眾確診數多寡，對於疫情、醫護、疫苗的對策總是慢半拍，明明知道新冠肺炎有許多無症狀感染者，雙北早就做好四級準備，但中央遲遲不敢下定決心，連續定調三級警戒即可。只要人流不斷，傳播練就不可能阻絕，陳時中也明白此點，故不管任何地方爆發群聚感染，中央只能與地方合作做即時清零，此時口水，豈非多餘？

民選立委靠的是在地民眾的支持，其實本來專業度不足也就情有可原，但更重要的是能為選區發聲、為地方謀福，若當立委的目的只為了當執政黨舔狗，幫忙攻擊異己，何不謀個不分區即可？

正如環南市場自治會會長當面向林大立委的嗆聲，不為地方發言還協助執政黨向地方嗆聲，立委本職不顧，難道不該檢討？另一方面，穿著襯衫皮鞋去關心攤商，既假掰又作秀，讓人看破手腳。

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