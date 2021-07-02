美職新人聯盟層級賽事本週開打，劉致榮、陳柏毓2位台灣好手都迎來生涯初登板，效力紅襪隊的劉致榮先發5局、失2分，無關勝敗，而披海盜隊球衣的陳柏毓則是先發4局、無失分，比賽因閃電攪局擇日補賽。

2019年10月劉致榮以75萬美元的簽約金加盟紅襪，但赴美首年就碰上疫情影響，小聯盟賽季取消，也讓他整年苦無出賽機會。陳柏毓則是在去年以簽約金125萬美元與海盜簽約，2人都在今天迎來旅美初登板。

紅襪此役迎戰海盜金隊（FCL Pirates Gold），一上場就連飆2次三振，開賽連續解決7名打者，直到3局下、1出局被敲首安就是陽春炮，4局下再挨1發陽春炮。

此役劉致榮先發5局被敲3支安打，投出6次三振、沒有保送，失2分皆為責失，退場時紅襪以3比2領先，不過牛棚沒能成功守成，以3比5落敗，劉致榮無關勝敗。

陳柏毓則是擔任海盜黑隊（FCL Pirates Black）的先發投手，先發4局只用45球，投出5次三振，僅被敲出2支零星安打、無失分，但比賽進行完5局上，陳柏毓準備續投時，就因現場閃電而喊停，海盜以4比0暫時領先，比賽將在美國時間5日進行補賽。