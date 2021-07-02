【愛傳媒葉毓蘭專欄】6月30日夜一場無情的惡火帶走四條無辜的生命，其中更犧牲了一位消防弟兄。

6月30日晚上八點，彰化市火車站前15層樓高的地標「喬友大廈」發生火災，惡火延燒整整8小時，其中7到9樓為防疫旅館，讓救災行動難上加難，消防員不僅要在大火之中救人、救災，更要穿著防護衣執行搶救任務。

最終因爲火勢難以快速控制，造成22人受傷送醫，其中4人不治死亡，分別是3位防疫旅館的房客及1位英勇的消防人員。

這是喬友大樓的第4次火災公安事件，而且是最嚴重的一次，該大樓的消防逃生與結構安全應該確實重新檢討，對於國內所有防疫旅館等等場所的防災逃生相關設施，政府也都應加強管制，確保憾事不再發生。

這場惡夜大火，讓我們開始反思蘇院長所說的「臺灣是最安全的國家」這句話，面對國內疫苗不足、境外變種病毒入侵的情況下，即使最前線的警消幾乎都已施打過疫苗，他們依然要面對變種病毒的威脅和執行勤務的風險，而絕大部分仍排不到施打疫苗的民眾也感受到高度不安與染疫風險的恐慌，希望政府能深入檢討，真正讓臺灣是最安全的國家。

最後，願英勇殉職的陳志帆學長以及三位逝者都能安息，中華民國國泰民安。願逝者安息傷者早日康復，強化防疫與安全乃政府當務之急。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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