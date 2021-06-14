護理長也呼籲前來施打的民眾，由於防疫相關規定，等民眾排隊時耐心等候，也要記得保持安全社交距離。（陳麒全攝）

護理長也呼籲前來施打的民眾，由於防疫相關規定，等民眾排隊時耐心等候，也要記得保持安全社交距離。（陳麒全攝）

護理長也呼籲前來施打的民眾，由於防疫相關規定，等民眾排隊時耐心等候，也要記得保持安全社交距離。（陳麒全攝）

桃園市各衛生所13日提供第一類醫事人員及非醫事人員排隊施打AZ疫苗，當日現場民眾大排長龍，讓醫護質疑是否有群聚疑慮，桃園市衛生局說明，由於開打首日民眾過於熱烈才會導致有排隊的情形，今(14)日起限縮各衛生所僅300名額，會再依照施打情況調整。

中央日前將日本贈送的124萬劑AZ疫苗配送到各縣市，其中桃園市配賦到5萬6000劑，並於13日正式開放第一類醫事人員及第一類非醫事人員至各衛生所排隊施打，未料排隊人數暴增，甚至排了200多公尺，讓現場排隊醫事人員質疑是否有群聚的疑慮，尤其現場排隊的人都是在醫院工作的人員，感染風險更劇增，除了桃園市的醫事人員外，現場也出現了外縣市的醫事人員紛紛前往排隊。

桃園市衛生局表示，因缺乏疫苗的關係中間一度停滯將近2周未開放施打疫苗，中央日前配賦AZ疫苗後，衛生所才開放醫事人員排隊施打，但因13日排隊人數眾多的關係，14日各衛生所採取預約制且名額限制300名，另衛生所僅開放執業登記在桃園轄區的醫事人員接種疫苗，考量外縣市的醫事人員不多，若當日有剩餘名額仍予以施打。