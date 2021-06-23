新冠肺炎疫情進入3級警戒，半封城狀態下，絕大多數營業場所不是關閉就是門可羅雀，經濟大受影響。所幸製造業因國際需求暢旺，工廠管理相對容易，大多能維持正常產能，出口仍能維持榮景；服務業則因需求銳減，加上國際原物料價格狂漲，需求萎縮、成本高漲，腹背受敵下多數瀕臨絕境，只有靠政府紓困才能度過難關。

政府效能如第三世界

政府去年2月通過《紓困特別條例》，隨後因疫情衝擊重大而加碼到「紓困2.0」和「紓困3.0」，預算金額從600億元逐次增加到4200億元。依行政院統計，方案推動至去年年底，已發放1336億元現金、嘉惠518萬人，幫助12萬多家廠商免除倒閉、112萬名員工免於失業。此外，紓困貸款核貸3.1兆元，協助了139萬戶度過難關，更協助700萬個人和企業減輕利息、租金、稅賦和水電費等負擔，總共紓困了1357萬人。

我國紓困方案並不似美國，並未設立獨立且跨黨派的「監督委員會」，無人能夠監督政府執行狀況，亦未見決算審核報告，無從確認上述資料是否無誤。但紓困實施1年多，從1.0進化到3.0，歷經兩度調整，計畫編列理應經驗豐富、駕輕就熟，對過去執行的不足或疏失之處，也應了然於胸，最新提出的「紓困4.0」理應完善。

但事實並非如此，以「勞工個人紓困貸款」而言，依行政院公布的資料，去年規畫了50萬個名額，但申請者眾，後來又增加50萬個名額，最後核貸了93.3萬件，撥款917.6億元。既然已經有了去年的經驗，今年在情況更為嚴重的3級警戒之下，可以預料受衝擊最嚴重的商業服務業勞工，必然大量湧入申請，勞委會居然依循故事，還是在去年的框架下規畫了50萬個名額，申請人數在4天之內爆量到111萬人，勞委會被迫喊卡，研議後續增加名額。

這簡直是完全複製去年的錯誤經驗，發生在號稱「有政府，請放心」的蘇內閣，令人難以置信。一個方案從政院提出，要先經過部會內的局處，再到部會，再到政院，層層開會討論，竟然沒人發現這個去年已經發生、早已公布在行政院網站上的疏失，非得要公布辦法、設定申請時間，屆時才又發現申請爆量，再來研議擴大名額拖延核准撥款時程，讓這個只有10萬元額度、期限3年、僅有1年免息優惠（約1850元）的小額貸款，搞到讓眾多勞工朋友們心神不寧地企盼隆恩？

立法院已淪為立法局

豈止行政部門效能落入第三世界水準，立法院也早已淪為行政院「立法局」。執政黨全面執政之下，祭出國安三法、《社會秩序維護法》等箝制思想、抑制雜音；立法院在理當負起責任為人民監督政府，但執政黨立委樂於當行政院橡皮圖章，卯足全力監督在野黨、抹黑或抹紅黨內零星不同聲音，如此明顯的施政疏失，竟無人發現提醒，不僅徒留笑柄，更陷政院於不義。

上述勞工紓困貸款，凸顯了政府對紓困措施不檢討、不用心，所造成的嚴重疏失。其實，受防疫3級警戒嚴重衝擊的庶民商家，面對的紓困困境豈止於此？例如，針對「營業衝擊補貼」，必須合法登記，還要證明營業收入減少過半，使得能申請者多為中大型業者，一般微小型商家許多未進行商業登記，或營業額不大而未使用發票，難以證明營業額減少過半，難以成功申請。在傳統市集和夜市攤商方面，許多既無稅籍又無勞保，按規定無法獲得「營業衝擊補貼」或「生活補貼」，只能考慮「急難紓困」；但申請急難紓困者之家戶月平均收入又必須低於「每人每月最低生活費2倍」，而這種小商家經常不用發票，要如何提供證明，官方又如何認定，都是問題。

對衝擊最大的基層庶民商家，應盡可能從寬認定申請條件，協助其度過難關；否則在管制消費和成本飆升雙面夾擊之下，接下來可能就是歇業、裁員和倒閉潮，製造的失業和社會問題將讓全民難以承受。