據聞行政院在民意百般推促下，已考慮將普發全民5000元的消費券，甚至還有人主張發送「五倍券」，在台灣經濟因疫情而衰弱的緊要關頭，還勞神費事地花巨資印製「消費券」，這是在「消費」預算還是「消費」老百姓？

從馬英九的「消費券」，到蔡英文的「三倍券」，無論其成效如何被誇大渲染，但最重要的目的，還是在讓帳面上的數字顯得好看一些，在承平之日，百姓猶肯承受其間繁瑣、複雜的發送、兌換、找零、期限的問題；方今疫情已嚴重拖累經濟，百工百業因疫情而損失慘重，幾乎是無以維生的民眾，豈還願意忍受這樣的折騰？

政府為了因應疫情，雖然提出各種「紓困」的方案，但是，眾所周知的是，往往無法「紓困」到真正需要「紓困」的人，這些滄海孤民，正面臨到「病餓窮」三方交迫的危境，豈能再遷延時日，被「消費」了之後，才能得以取得「消費」的機會？

毫無疑問地，普發現金，直接依戶口撥入帳戶，是唯一最有效、快捷，也最便利的方式。5000元的現金，其實仍是遠遠不敷所需的，依外國的實例，起碼一個人都可獲得2萬元以上的補助，台灣儘管未必做得到，但「加倍」想來也應不是太困難的事，想想買疫苗花費的錢就不必再吝惜了，也別再斤斤計較什麼排富不排富的問題，能夠滿足多數人的需求，就一切值回票價了。

請政府「網開一面」，別再巧立名目，虛耗無謂的財力、人力、精力去「消費」民眾，讓大家能真的輕鬆、快捷且及時地「消費」吧！

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