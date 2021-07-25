迎接疫情降級，雲林縣台西鄉海口故事屋推出服裝設計師林國基創作畫展。（丁仁桐提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉海口故事屋迎接疫情降級，25日起推出服裝設計師林國基「鈕扣」創作畫展，林國基為台西子弟，此次回鄉舉辦畫展，展現服裝設計外的油畫才藝，希望藉由藝術紓緩民眾在疫情期間的壓力。

海口故事屋負責人丁仁桐表示，知名服裝設計師林國基，從小就喜歡畫圖，塗塗抹抹過程中，陪伴他度過童年的成長，也奠定其未來服裝設計的基礎。此次「鈕扣」創作畫展，將結合其繪畫與服裝設計，展現不一樣的個展。

丁仁桐說，即日起民眾可至海口故事屋欣賞國基老師的創作，8月2日舉辦開幕會，當天晚上還有愛心音樂會，為家扶孩子募集助學金，提醒民眾雖然防疫降至2級，但大家還是遵守戴口罩、量體溫、保持安全距離等防疫相關規定。

丁仁桐指出，已有80餘年歷史的海口故事屋，由海口庄長官舍改建整修而成，承載了海口居民的生活記憶與文化期待，「鈕扣」創作畫展將結合在地人的故事，打造海口故事屋多元跨界的文化樣貌。