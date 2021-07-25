舉重女神郭婞淳將於27日出賽，台東縣府將直播賽事，盼鄉親一起為郭婞淳集氣奪金。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2020東京奧運展開各項競技，台東之光舉重選手郭婞淳將於27日出賽，台東縣政府當日下午3時起在縣府大禮堂直播賽事，縣長饒慶鈴將與有舉重團隊的學校師生一起為郭婞淳奪金集氣。

教育處長林政宏多次代表縣長饒慶鈴致電郭婞淳母親，表達縣府願意協助賽事當日辦理加油直播派對，希望讓饒慶鈴、郭母及鄉親、媒體共同為婞淳集氣加油。

然而，郭媽媽考量疫情群聚問題，且不想為他人增添麻煩，婉謝協助，希望能與親友專心在家中一起為婞淳賽事加油，也向饒慶鈴表達感謝及協助，以及代表家人向外界轉達希望專心幫婞淳加油之意，待比賽告一段落再接受媒體採訪。

饒慶鈴表示，從2020到2021，對一位已準備多時的優秀選手而言，再重新調整並不是一件容易的事，祝福她也幫她加油打氣。去年婞淳返鄉回台東高中移地訓練並擔任台東全障運代言人時就多次關心婞淳備戰狀態，林敬能教練也說明「她的對手就是她自己，而婞淳也說想要做一個有影響力的人，因為這樣才可以幫助更多人。」

縣府指出，女子舉重59公斤級項目27日比賽，將當日下午3時於縣府大禮堂辦理賽事直播，與體中、東中、知中及卑中舉重隊師生共同為郭婞淳應援加油，見證奪冠時刻，共享體壇最高榮耀，也歡迎關心郭婞淳的台東鄉親與全國好朋友不要錯過這場精采賽事，一起準時收看為她加油。