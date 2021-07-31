【LIVE直播】奧運英雄榮耀返台 舉重女神郭婞淳、陳玟卉成焦點｜2021.07.31

今（31日）中華隊有19名選手凱旋歸來，將搭中華航空CI 101班機，且全員將搭商務艙，其中包含金牌的「舉重女神」郭婞淳、游泳隊「台灣蝶王」王冠閎、射擊隊「證件妹」吳佳穎和獲得舉重銅牌的陳玟卉，預計下午4時41分抵達台灣桃園機場，在記者會後專車接送，進行隔離14天，《中時新聞網》為您全程直播。