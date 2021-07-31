直播》「舉重女神」郭婞淳等選手今榮耀返台 粉絲熱情等候迎接 16:512021/07/31 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「舉重女神」郭婞淳等選手今榮耀返台，粉絲熱情等候迎接。（圖／翻攝直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】奧運英雄榮耀返台 舉重女神郭婞淳、陳玟卉成焦點｜2021.07.31 訂閱影音： 中時新聞網 今（31日）中華隊有19名選手凱旋歸來，將搭中華航空CI 101班機，且全員將搭商務艙，其中包含金牌的「舉重女神」郭婞淳、游泳隊「台灣蝶王」王冠閎、射擊隊「證件妹」吳佳穎和獲得舉重銅牌的陳玟卉，預計下午4時41分抵達台灣桃園機場，在記者會後專車接送，進行隔離14天，《中時新聞網》為您全程直播。 《飢餓遊戲》恢復外景錄影 「豆花妹」蔡黃汝焦慮到失眠 東奧》回首金牌來時路 林敬能描述與郭婞淳的師徒情 #舉重女神 #郭婞淳 #直播 #選手 #粉絲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文、賴清德上五指山追思李登輝 墓碑紅字「曾文惠」引矚目 11:302021/07/30 政治 向「小林同學」致敬 謝京穎揪波波蓁玩乒乓球吸粉絲眼球 13:072021/07/30 娛樂 東奧》職業生涯畢業 網球一哥盧彥勳：回家真好！ 17:592021/07/30 體育 東奧》女神讚朗神！郭婞淳出征時帶著鈴木一朗這本書 14:262021/07/30 體育 時評》小林同學驚呆1450 19:562021/07/30 中時社論 東奧》盧彥勳回家真好 封拍引退無憾 04:102021/07/31 焦點要聞 吳佳穎奪第五名破歷史紀錄「證件妹」曝賽後心情：戰2024奧運 10:192021/07/31 體育 東奧》戴資穎打哭依瑟儂 身上1特徵讓網友嗨炸：預約金牌 19:232021/07/30 體育 郭婞淳、陳玟卉要回來了 謝長廷曬送機照 曝光林志玲親送禮 15:062021/07/31 政治 東奧》日本選手遭陸酸民出征登外媒 CNN這樣說 08:442021/07/31 國際 李智凱征戰東奧 《翻滾吧》導演集氣「完美落地」摘牌 13:562021/07/31 體育 體育熱門新聞 東奧》中華隊31日賽程 羽球「麟洋配」殺進金牌戰、戴資穎女單4強戰 - 體育 戰神朱木炎金牌選月領終生俸 17年後這點出問題後悔了 - 體育 東奧》連銅牌都沒有 喬柯維奇男單苦吞2連敗告終 - 其他 東奧羽球》戴資穎4強戰印度一姐 要報上屆之仇 - 體育 直播》「舉重女神」郭婞淳等選手今榮耀返台 粉絲熱情等候迎接 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。