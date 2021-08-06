「第32屆金曲獎」頒獎典禮將於8月21日在台北流行音樂中心舉行，舉行，今（6日）公布典禮主持人，由Lulu再挑大樑，一人扛起主持重任，由於碰上疫情，Lulu語帶神秘說：「今年有個很大的特色，是各種滾動式的規劃，像是典禮挪到8月就是一種滾動式的安排，我也會做一個『滾動式的主持』，大家可以期待一下！」

大會今天釋出最新影片《金曲新聞》，模擬新聞報導的方式，由「動力火車」顏志琳及尤秋興化身主播，兩人以詼諧的方式公布本屆典禮主持人為「Lulu」黃路梓茵，星光大道則由瑪麗與「鼓鼓」呂思緯聯手主持。至於典禮場地，經主辦單位審慎評估後，將再度於台北流行音樂中心舉辦。

動力火車化身主播，拍短片揭曉金曲獎的主持陣容。（台視提供

Lulu28歲時擔綱第30屆金曲獎典禮主持，成為史上年紀最輕主持人，並獲一片好評，她表示：「很謝謝金曲獎和文化部，在疫情之下大家都有點緊張，氣氛比較不一樣，覺得今年來這邊主持的任務又更加不同了，睽違兩個月，歡迎大家一起來關注屬於音樂人的盛事，當然心情一樣是很開心的。」

鼓鼓（左）首度主持星光大道與瑪麗搭檔。（台視提供）

主辦單位文化部影視及流行音樂產業局與金曲執行團隊持續關注疫情發展，經過風險評估及專業討論，屆時典禮當天座席將採梅花座、實聯制、舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者並須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩，而考量防疫優先，本屆典禮不開放一般觀眾入場，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。

另外，星光大道則由「紅毯女神」瑪麗攜手「鼓鼓」呂思緯主持，瑪麗已經是第3度主持金曲紅毯，時間掌握靈活、反應佳，深受觀眾讚許，她表示：「心情上當然還是很緊張，隨著每一次搭配的夥伴，也期待今年會擦出不一樣的火花。」

瑪麗並透露為了更了解夥伴鼓鼓，還特地收看《全明星運動會》。鼓鼓是第一次主持星光大道，他謙虛表示：「感覺我會讓瑪麗更緊張！從事音樂工作很長一段時間，能夠用主持人的身分介紹音樂人，感覺很榮幸，也希望能盡力做好。」他已經將所有入圍者「造冊」印出厚厚一疊資料，熟讀之後再來跟「學姐」瑪麗請教一些眉角。

「第32屆金曲獎」頒獎典禮將於8月21日（六）在台北流行音樂中心舉行，承辦單位台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台（台視主頻）與金曲YouTube播出，網路直播平台為LINE TODAY 、LINE MUSIC及LINE TV。