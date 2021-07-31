魏如萱（娃娃）30日舉辦新專輯《HAVE A NICE DAY》線上記者會，在記者會上，邀來陳建騏當嘉賓，歡迎娃娃加入何樂大家庭。好友黃路梓茵（Lulu）擔任主持人，Lulu日前大方認愛「萬秀洗衣店」的孫子張瑞夫，在台上，娃娃笑虧Lulu：「新戀情順利，我好想亂講話。」Lulu害羞回：「少囉唆，再亂說我要掐妳。」Lulu一下台隨即快閃離開，未接受訪問。

娃娃事後受訪表示已知道Lulu的戀情蠻久了，「我們有共同朋友，我先看他們一大堆人出去玩的照片，從照片就看出來，我的直覺」，娃娃當時傳訊問Lulu，但Lulu未多聊，娃娃憑著感覺猜2人會譜出戀曲，並祝福Lulu談戀愛、交男友是好事。

娃娃和老公隆宸翰婚後，育有2歲多兒子「路易」，先前有網友發現，她和隆宸翰互取消IG關注，婚姻疑似出現狀況，娃娃昨坦言當時2人在家大眼瞪小眼，有點起小爭執，她無意中發現老公先取消她IG追蹤，她也同步取消追蹤，娃娃隨後也忘記此事，直到登上新聞，她笑虧老公「你看都你，被發現了」，她澄清夫妻倆感情穩定，她更是老公的專屬攝影師，甜蜜：「他IG上的照片都是我拍。」不過2人IG如今仍未互追，她說：「他先追回來，我再追。」