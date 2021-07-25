曹雅雯（左）與？te壞特喝交杯酒為金曲入圍慶功。（好朋友工作室提供）

曹雅雯、「?te 壞特」兩位金曲準得主「微解封」後開工相見歡，曹雅雯以《自本》專輯入圍8項大獎，是今年最大贏家，她去年曾邀？te壞特在專輯合作〈若是明仔戴〉結為好友，十分看好？te壞特拿下新人獎，「？te壞特唱歌魅力沒話說，寫歌也是一級棒！我已經預約她下一張專輯再一起合作了！」

兩人去年底結束專輯宣傳後，半年多沒碰面，最近在錄影空檔重逢，兩人還喝起「交杯酒」互敬對方能在金曲獎上大放異彩奪獎，更笑說：「若能走紅毯的話，要來一起比美較勁一下！」？te壞特表示：「沾雅雯姐的光，讓我有機會在她去年專輯中跟她合唱，與有榮焉！我希望她8項入圍、8項都拿獎！」

儘管看好對方拿獎，不過兩人對自己能拿獎與否則抱持平常心，曹雅雯更以前輩之姿跟？te壞特說：「就算沒有拿獎，也要美美的出席盛會！」曹雅雯自認露事業線算是小菜一碟，身高170公分的她，正在努力瘦身，曹雅雯笑說：「希望能再瘦一點，能瘦到50公斤以下是我的目標！屆時如果能走紅毯，一定要讓大家『好看』！」？te壞特謙稱身材還需加強，只對自己的腿還算有自信，會考慮露腿的造型，至於「事業線」？她害羞地說：「還是先不要好了！不是怕自己『走光』，而是怕人會走光！」

兩人喝交杯酒時，te壞特也自招酒量奇差無比，曾在公司尾牙上，高估自己酒力，結果連菜都沒吃到就醉倒在現場，還讓經紀人背回家！她笑說：「我連怎麼回家的都不知道！事後才發現我糗事一籮筐，喝完幾杯啤酒後竟敢跟現場工作人員『採罐』”(台語)！所以之後看到酒，我都只敢喝個幾口，以免誤事！」

許久沒有上工的？te壞特，昨一整天工作15小時，累到在休息室打瞌睡，自嘲是「少年人的身軀、中年人體力」的她笑說：「體力部分還需要加強！最近要趁著降二級來好好運動一下儲備體力，才能應付接下來滿檔工作！」至於曹雅雯最近則是開始籌備國語專輯，她在疫情期間寫了十幾首歌，預計年底發行，她笑說：「最近在撞牆期，需要多點靈感來激發寫歌！趁著最近開工錄影，看看能不能碰撞些靈感來寫！」