吳宗憲覺得Lulu與張瑞夫應該只是好朋友而已。（摘自吳宗憲臉書）

Lulu（黃路梓茵）與交往4年的阿達分手後，感情空窗2年，她今天（28日）爆出新戀情，被週刊直擊與「萬秀洗衣店」金孫的張瑞夫，在淡水甜蜜約會。對此，Lulu透過經紀人認愛，表示：「其實他們認識到現在已經半年多了，不過大家工作忙，都有空的時候都會盡量見見面！謝謝大家關心，感情這種私事不要佔用太多資源啦！也免得把人家嚇跑了！」看得出小心呵護剛萌芽的感情。

Lulu的新男友張瑞夫去年7月為阿公、阿嬤經營70年的萬秀洗衣店成立IG帳號，並替年邁的老人家換上各款客人長年未領取的衣物，時尚穿搭讓IG短短1個月就吸引數十萬人追蹤，連國外媒體都邀專訪，加上張瑞夫的外表帥氣，知名度也跟著水漲船高。

今年2月初，張瑞夫曾上Lulu主持的Podcast節目，為彼此結下緣分。1個月後，Lulu再次邀張瑞夫上個人YouTube頻道，為她的大象玩偶進行清潔，當時看得出Lulu對張瑞夫頗有好感。

對於Lulu的新戀情，吳宗憲27日才跟她錄影，他說：「昨天錄影她沒有跟我說，要抓起來打屁股。」表示可能Lulu也不知道自己被拍，不然都會先跟他講。是否看好Lulu這次的戀情？吳宗憲說：「Lulu就像個小男生，我的角度裡面，我覺得應該就是好朋友而已。」

由於Lulu被週刊拍到的照片中，與張瑞夫2人十指交扣、摟腰漫步，還喝同杯飲料，互動親密，吳宗憲為此還問Lulu「啊妳怎麼跟人家互動感覺那麼親密」？結果Lulu回他「朋友的互動大概都是差不多這樣」，所以吳宗憲才覺得Lulu就像個小男生，判斷「兩人應該只是好朋友而已」。