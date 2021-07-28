與交往4年的阿達分手後，30歲的黃路梓茵（Lulu）已2年沒傳出新戀情，疫情期間，本刊直擊Lulu與在網路暴紅的「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫，相約新北市淡水的夕陽下十指交扣、摟腰漫步，還喝同一杯飲料交換口水，浪漫到讓人好想談戀愛。

Lulu與合作7年的主持搭檔陳漢典交情不錯，日前還坐上對方的車到家中聚會。（圖／本刊攝影組）

至於吳宗憲極力為Lulu撮合的七年搭檔陳漢典呢？七月八日傍晚六點半，Lulu開車回到自家停車場，在鐵門關閉前，可看到她穿著牛仔褲和白色布鞋。約十分鐘後，陳漢典開著休旅車前來，接走換上露背洋裝加拖鞋的Lulu，接著駛向距離約一公里的男方家，到家前還接了一對友人，接著車子直接開進陳漢典住處的停車場。

在Lulu上車沒多久，陳漢典還接了2位好友一起到家裡玩。（圖／本刊攝影組）

代言外送平台的陳漢典，不忘叫外送為朋友們張羅晚餐。（圖／本刊攝影組）

晚間十點，陳漢典隻身現身一樓大廳，領取約四人份的餐點。過了一個多小時，Lulu與友人一起離開陳漢典家，見計程車抵達立刻上車，但她在自己的住處外準備下車時，或許是警戒心作祟，讓車子慢慢開到後面的巷子，從另一邊的大門回家。Lulu如此小心翼翼的舉動，反而讓人覺得可疑。不過比起張瑞夫，她與陳漢典之間明顯少了點火花。

在陳漢典家吃飽喝足後，Lulu與友人一起離去。（圖／本刊攝影組）

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