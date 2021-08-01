父親節將屆，受疫情影響避免群聚，南投縣集集鎮公所今年取消模範父親集體表揚大會，在集集鎮長陳紀衡帶領下，1行人帶著感謝狀與禮物，「到府表揚」，11位勞苦功高模範的父親們，在大家歡樂祝福的氣氛中，拍照留影，並祝福天下所有的爸爸們「父親節快樂」。

集集鎮長陳紀衡表示，「爸爸親像山」是家庭的重要支柱，自己除了扮演丈夫、兒子的角色，他即將升格為爸爸，更能感受到父職的無私與愛，懷抱著對家的責任感與關懷，呼籲天下為人子女們，都能有1顆感恩的心，隨時隨地孝順父母。

集集模範父親當選人包括，隘寮里–莊瑞東、田寮里–簡文琛、林尾里–沈清良、和平里–陳和清、集集里–黃明華、玉映里–許文章、吳厝里–劉武雄、八張里–黃逢盛、永昌里–陳德華、廣明里–田壽杉、富山里–吳森橋；立委許淑華服務處副主任陳孟旭、前議員陳昭煜、代表簡鈴惠等，都給予祝福。

另和平里里民陳和清亦為今年南投縣模範父親代表，陳在成家後接手父母農田，每日早出晚歸，辛苦耕作拉拔兒女成人；現已晉升祖父，仍持續種田，更熱血擔任和平里義工，無償清掃衛生環境、協助里民權益，慈祥、博愛之精神值得效法。