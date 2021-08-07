雖然盧碧颱風轉為熱帶性低氣壓，但受西南氣流影響，高雄雨彈狂炸，傳來多起災情，位在田寮區的二仁溪水位高漲，水面幾乎快與崇德橋齊平，為確保用路人安全，在上午11時50分已由高市府工務局養工處及湖內警分局緊急封閉橋梁。

高市府工務局養工處表示，市府應變中心已於6日提升二級開設因應，全面戒備中，7日上午7時許就派機具、人力在高速公路下待命，並隨時觀察崇德橋水位上升速率情形，至約12時因二仁溪水位高漲，水位距離樑底小於1公尺，已達預防性封橋標準，現場立即已拉起封鎖線，禁止人車通行。