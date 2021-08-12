共融式特色公園「岡山河堤公園遊戲場」將於今年9月下旬完工。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄繼衛武營共融遊戲場、小港森林公園、左營福山公園後，共融式特色公園「岡山河堤公園遊戲場」將於今年9月下旬完工，而眾所矚目位在87期重劃區內的北高雄首座友善狗狗公園，也將在8月誕生，屆時北高雄將增添2座休閒遊憩的好去處。

為了打造北高雄首座狗狗運動公園，市府投入約477萬元建設，基地位在87期重劃區內的「公5公園」，鄰近阿公店路二段與台一省道，且在捷運站旁，交通相當便利，又毗鄰阿公店溪，環境場域舒適愜意，是讓主人遛狗放鬆身心、毛小孩盡情飛奔玩樂的休閒遊憩好選擇。

首座狗狗運動公園活動區約8000平方公尺，規畫採大、小型犬隻分區使用，毛小孩活動空間及遊戲設施多元，包括雙層出入口、造型圍網、波浪板、跳高架、地洞、涵洞及造型沙坑等建構，園內同時也有提供民眾活動的相關設施，預計8月完工。

另外，岡山河堤公園鄰近人口最密集的勵志新村，市府以1717萬元的經費，利用基地現有環境優勢，規畫融入當地人文背景，設計乘載地方歷史發展脈絡，重新改造園內老舊遊戲場設施，成為親子共融遊戲場，讓孩子可在竹林裡穿梭、遊戲、跳躍及盡情玩樂。

高市府工務局表示，岡山是傳統工業重鎮，螺絲產業更是聞名國際，同時也是北高雄重要的經濟商業中心，而公園則是社區民眾生活重心，為了讓公園與社區融合為一，除了考量在地特色外，也透過公民參與工作坊的方式，設計符合在地使用者需求的特色公園。