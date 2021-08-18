自屏東高中畢業的籃球好手鄭德維，長時間「北漂」奮鬥，今天與P. LEAGUE+高雄鋼鐵人完成簽約，將回到熟悉的南台灣大展身手。

鄭德維高中畢業後就北上打球，學生時期便擁有「魔獸」的稱號，這幾年努力從禁區球員轉型往三號位發展，三分投射以及外線切入的能力均大幅成長，在PLG選秀會第3輪第3順位被高雄鋼鐵人相中，今天球團宣布和他完成簽約。

鄭德維表示這一路走來很幸運地受到許多貴人的幫助，也很謝謝家人和朋友一直以來的支持與陪伴，總是願意花時間傾聽並給予最大的鼓勵，他會把這些力量轉化爲場上的表現，回饋給所有支持他的人。

回到熟悉的南台灣，不僅距離家鄉屏東更近，南部熱情球迷更是讓鄭德維感到興奮，他說：「很開心終於有機會能在高雄鄉親面前打球，接下來我們會認真備戰，做好最充足準備，打出一場又一場的精彩比賽給大家看，希望『雄親』們不要客氣，進場用力幫我們吶喊。」

面對即將迎來高強度對抗，鄭德維補充：「目前首要任務是把三分外線，以及面框進攻能力再提升，在各隊都擁有眾多洋將的情況下，做好防守與把握外線機會是最重要的課題。」