合庫金(5880)旗下合庫銀統籌主辦之永昕(4726)新臺幣38億元聯貸案，今於晟德集團總部舉行聯合授信案簽約，本次聯貸主要用途為增擴建廠房、購置機器設備、償還金融機構既有負債暨充實中期營運週轉金，由合庫銀行擔任統籌主辦兼管理銀行，華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行及台灣中小企業銀行擔任共同主辦銀行，另有全國農業金庫及中國信託商業銀行參貸，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以1.37倍超額認購完成募集。

永昕生物醫藥股份有限公司成立於90年，初期以生物藥品研發為主，於108年調整組織營運策略，專注於生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO），為台灣生物藥CDMO領域中的先驅及指標企業。

永昕除具備堅實的前端開發能力、創新產程開發技術以及國際認證GMP產能等競爭優勢，更致力於打造「從DNA到GMP的一站式服務平台」，提供客戶兼具速度、效率及品質的客製化服務。現階段正積極擴充國際規格量產能量、創新技術、突破研發邊界，推升服務價值，以滿足全球客戶藥品商業化的龐大需求。

永昕轉型成效初步顯現，2021年上半年EPS達0.32元，已賺贏去年全年！聚焦全球CDMO市場，將加速建置GMP二廠並密集籌備GMP三廠的設立，同時也著眼於異體細胞治療、ADC藥物、基因治療等新世代產品與技術的開發，期待打造新一波成長引擎。

永昕今年宣布竹北生醫園區的全新企業營運總部暨研發中心正式落成啟用，期待在此醞釀新一波產業變革。隨著永昕GMP二廠工程如期推進以及研發中心的啟用，公司也積極籌備專為創新療法打造之GMP三廠興建計畫，期待於五年內成為傳統生物藥、異體細胞治療、ADC藥物及基因治療等全方位新技術領域之全球生物藥生產基地。