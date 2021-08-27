台灣世代智庫與臺灣亞洲交流基金會舉辦第十一屆《全球臺北論壇》活動，探討全球疫情下的移工處境，臺灣亞洲基金會執行長楊昊在致詞時指出，這次疫情堪稱是「疫災」，很多年輕朋友有感於移工在疫情期間面臨的挑戰，希望「Taiwan can help」不僅是口號，而是能具體落實，一起幫助身邊的移工朋友，克服疫災的挑戰。

台灣世代智庫執行長也是民進黨立委陳明文兒子陳冠廷則表示，面對疫情，移工的處境更加艱辛，台灣的新南向政策以人為本，那在台移工的工作及生活權益也同樣需要被正視，當這些問題獲得解決之後，台灣才得以發展為一個永續、多元且包容的社會。

台灣世代智庫高級研究員葉皓勤說，台灣引進東南亞勞工至今已逾三十年，其族群對推動台灣經濟扮演著重要的角色，然而移工在台灣社會仍然面臨許多挑戰，作為社會上的「外來種」，時常成為眾矢之的的對象。

他說，今年疫情的爆發揭露了移工在台灣社會中面對的許多不公，與移工相關的染疫案件也使得相關問題再次浮出檯面，包括被隔絕於公衛體系之外、移工宿舍內有待改善的居住品質以及與雇主或仲介間產生的糾紛與被不當對待。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達觀察，台灣醫療體制與防疫政策宣不足，讓移工在台生活與工作受到影響，種種跡象顯示台灣目前為移工所建立的社會安全網仍然存在不少缺漏，而相關法令的不足也讓資方有更多操作的空間，造成移工權益受損，主政機關必須要正視這些問題。

陳冠廷強調，本次台灣的本土疫情對東南亞移工社群的衝擊相當嚴重，由於東南亞移工來台之後多從事 3D (骯髒、危險、辛苦)的工作，也因此遭遇被貼上負面標籤的偏見，甚至有許多國人抱著懷疑甚至是排斥的心態。

他指出，面對疫情，移工的處境更加艱辛，台灣的新南向政策以人為本，那在台移工的工作及生活權益也同樣需要被正視，當這些問題獲得解決之後，台灣才得以發展為一個永續、多元且包容的社會。