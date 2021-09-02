「日本臺灣交流協會」台北事務所首席副代表星野光明前來8月31日下午，造訪蘆竹分局觀摩警方以視訊電話關懷在臺日僑居家檢疫作業及防疫關懷包更前往拜訪，在日治時代成立具有124年歷史的外社派出所，與警互動良好。

蘆竹警分局指出，星野光明8月31日下午2時30分，在協會領事室主任神谷紳的陪同下前往蘆竹分局觀看員警撥打視訊電話關懷在臺居家檢疫日僑情形，並與對方視訊通話，觀摩結束後，蘆竹分局分局長陳清華致贈星野光明象徵蘆竹區警察的「蘆警寶寶」，而星野光明則回贈「日本311大地震10周年」紀念酒，以表示臺日雙方友誼長存。

蘆竹警分局強調，臺日交流密切頻繁，台日雙方情誼也在捐贈COVID-19疫苗及互贈其他防疫物資動作上，一展無遺，並指出，目前疫情雖有趨緩，但仍呼籲大家不可掉以輕心，應以全球一命的心情與態度，友善幫助其他國家，讓全人類團結共同渡過這場生存危機。