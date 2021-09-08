直播》新北Delta連環爆增7例，廳餐明起禁內用侯友宜最新說明。

板橋社區大樓8日最新狀況

新北對抗Delta校園強化防疫

新北市今天增加7例，全台確診案例全集中在新北。幼兒園感染持續擴大，造成板橋某社區新增2例確診，由於該社區已累積6例，市府立刻啟動清空計畫，全數入住防疫旅館。另9月9日到9月15，餐飲業、美食街、超商、市場、夜市「一律外帶禁止內用」，暫時1週，隨疫情作滾動式發展。

侯友宜表示，今天新北新增是4+3（居隔陽性），全都在板橋，侯友宜強調，面對Delta來襲，新北市前兩天已經展開全面備戰，新北市一定扛起所有責任，盡最大力量，把疫情控制下來。

侯友宜表示，幼兒園群聚，目前1個境外、22個本土案例。境外確診案例CT值非常高，是幼兒爸爸從境外回來，幼兒園案例都會驗血清抗體，任何一個狀況都不會放過，確認來源。

侯友宜並向板橋社區大樓住戶說抱歉，昨天只有1個確診案例，所以快篩隊進駐擴大採檢；今天又新增2例，因此啟動清空同棟400人，送防疫旅館，今天陸續完成。另A棟有505人，社區全部905人全部採檢，目前343人採陰。

侯友宜表示，面對Delta來勢洶洶，新北人口稠密，不但要採取嚴格標準防疫，呼籲市民做好防護，公有地方採取更嚴格管制，希望市民配合，9月9日～9月15，餐飲業、美食街、超商、市場、夜市「一律外帶禁止內用」，暫時1週，隨疫情作滾動式發展。

戶外運動場館、藝文場館也暫停開放一週，風景區人流管制持續降載50％。校園防疫部分，居隔學生PCR未確認前，就讀班級、安親班、補習班「預防性停課」。

指揮中心證實，今天本土個案7人，都是幼兒園群聚的擴大，經過比對，幼兒員群聚案確實是Delta變異株，但是比對國籍航空病毒，序列不同，這是不同來源的群聚，讓新北市陷入Delta連環爆危機。

新北市幼兒園群聚事件目前總共匡列1062人，其中已居家隔離1013人且進行採檢，其中檢驗中有633人，陰性有358人、陽性22人。新北市將從明天（9日）起禁止餐飲內用一周，並暫時關閉運動場館。