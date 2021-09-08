鑒於台灣本島驚爆感染Delta變種病毒株，澎湖縣政府防疫會議宣布10日起重啟機場及港口入境快篩，旅客打過疫苗、或持3日內快篩、核酸檢驗（PCR）陰性證明者可免篩。

縣府指出，不符合免篩條件者請在台灣本島機場完成快篩，因故無法在台灣本島完成快篩，入境澎湖後請配合防疫人員引導完成快篩。

另澎湖籍漁船自台灣本島返澎，船員比照入境旅客快篩標準。

縣府表示，專家提醒Delta病毒傳染力強，引發重症、死亡率比其他新冠病毒株高，提高疫苗涵蓋率才能降低風險。

目前澎湖常住人口第一劑疫苗涵蓋率已超過81％全台最高，第二劑疫苗涵蓋率10％，縣府呼籲民眾踴躍接種第二劑疫苗。

縣府強調，澎湖防疫措施採滾動式作為，為防範Delta變種病毒擴散入侵澎湖，全面加強邊境防疫，10日起恢復機場、港口入境快篩。

入境澎湖旅客若未施打過疫苗、或未持有3日內快篩、核酸檢驗陰性證明，籲請在台灣機場接受快篩。

縣府也將派遣防疫人員於機場加強宣導，入境後配合引導前往快篩站採檢，確保自身及澎湖安全。