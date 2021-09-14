明天將開打第8輪AZ疫苗，台南市衛生局統計，符合接種第2劑AZ的長者約6.5萬人，但目前預約登記第2劑的長者只有3.7萬人，衛生局長許以霖強調，為協助不便上網的65歲以上長者、55歲以上原住民，台南市提供造冊接種服務，凡已接種第1劑AZ，且於9月10日前滿至少10周的前述對象，區公所會發放通知單，請長輩於指定時間地點接種第2劑。

針對中秋連假返鄉人潮，台南市長黃偉哲表示，原則上還是請大家原地過節，盡量不要返鄉，如果一定要回家，搭乘大眾運輸工具者需全程戴口罩，並可持車票、身分證到5區衛生所，領取免費快篩試劑。

針對未完成預約登記長者，將由各區公所依序寄發通知單。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市交通局統計，經向雙鐵及國道客運業者了解，高鐵預售票截至10日，回到台南的部分已售出23686人、台鐵9959人，國道客運至13日則售出4472人，交通局長王銘德說，會持續與雙鐡及國道客運保持密切聯繫，了解所有預售情形，確實掌握長途人流移動。王銘德表示，雙鐵各車站、轉運站皆會擺放中秋返鄉家用快篩試劑免費索取相關文宣。

衛生局長許以霖強調，針對搭乘大眾運輸工具民眾發給免費快篩，主要是考量車廂可能會有群聚傳染疑慮，如自行開車返鄉，覺得不適建議自購快篩試劑檢測。凡自9月17到20日，自雙北、桃園返回台南的台南市民，且無症狀者，可於17到20日上午8點半到中午12點，持車票憑證與身分證，前往東區、永康區、麻豆區、歸仁區與新營區等5處衛生所領取免費快篩。