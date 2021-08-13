【愛傳媒陳朝平專欄】行政院打算發放五倍券，振興低迷的經濟。高雄市長陳其邁今晚表示，高雄市政府將加碼1000元高雄券，五倍券加高雄券，「五倍變六倍」。

陳其邁何時變成了小叮噹？口袋裡隨便掏一掏，要啥有啥。

負債最多的高雄市，從哪裡變出來價值1000元的高雄券？高雄券若不是現金券，而是類似打折的酷碰券（Coupon），折扣優惠定然是特定廠家商家贈送的，這當中有無牽涉不樂之捐？是超前的政治獻金部署？還是醜陋的政商利益交換？

如果做一次民意調查，詢問高雄市，如果市府財政寬裕，您是希望，一、市府加發每位市民1000元新台幣？二、用這筆預算增購莫德納或BNT疫苗，維護市民健康？三、用這筆預算好好地整修高雄市區的道路和下水道？

小民無知愛小利。估計民調結果選擇一的應是大多數。陳其邁此舉，一石二鳥，拍了蘇貞昌的馬屁，又順應了多數高雄市民趨利的心願，移轉了高雄市民對新87洪災、天坑又現的怨怒。不可謂不高。

五倍券既然如此好棒棒，敬謹建議，全國的民選官員和民代的每月薪資，通通改發五倍券。每月發薪日，民選官員和各級民代須先支付薪資的1/5，購買薪資五倍券，五倍券僅供消費，限期使用，不得兌換現金，也不找零。

不知道這個建議，會不會讓民選官員和各級民代體恤民情民隱？或者，讓他們勒索商家企業時更加惡行惡狀？

作者為資深媒體人

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