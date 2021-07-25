河南鄭州發生洪災，已經造成50幾人罹難，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等第一時間表達慰問之意，大陸國台辦也對「台灣有關方面」表示感謝，顯示兩岸之間可能因為災難事件，走出善意和解的第一步。

在理論上，災難事件有可能催化出短期的交往，在短期的發展中，與災難相關的行動會對人類互動關係有所助益。而此次總統蔡英文對於鄭州民眾表達慰問與關懷之意，對於停滯不前的兩岸關係發展應有積極的作用。

過去台灣發生洪災不少，例如，2001年因為納莉颱風所影響的台北捷運，2009年因為莫拉克颱風所造成的八八水災等。因此，兩岸之間實能推動與增進雙邊天災互助的合作關係，透過多元管道與多面向來實踐人道關懷與援助，借鏡雙方的防洪、救援所積累的經驗進行合作，應可逐步建立起兩岸的互信機制。

如果兩岸的善意累積更多，今年11月將於英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國年度氣候談判，台灣雖非《聯合國氣候變化綱要公約》的成員，但大陸如果也能釋出善意，讓台灣共享在氣候變遷議題相關的作法與經驗，那麼兩岸的僵持應可逐漸打破。

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