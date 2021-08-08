美國國務院批准售台40輛M109A6自走砲車，金額約7.5億美元（約新台幣208億元）。這是美國一連串針對中國的軍事壓制行動，簡單的講就是要把中國鎖在第一島鏈之內，軍售只是其中之一，在短時間之內，這種事情不會消停。

外交是為國家利益服務，更是為了競逐國家權力的鬥爭。美國的外交不是和平融合的，而是力量的展現；是以力量壓迫中國低頭的過程。相對於美國，中國態度顯得很有意思，經常聽到的說法是中國只會狂吠不會動手。真的是這樣嗎？

可能大家寧可相信西方國家的船堅炮利，忘了看看中國冷靜的背後：戰略定力。戰略定力表現在兩個層面：慎戰思想與正義之戰。慎戰不是不打，而是因為「兵者不祥之器，非君子之器」，兵之所至，必有凶年，更何況現在正是大疫之年，出兵不但凶險而且不祥，即使勝之亦不武。

戰爭的正義表現在領土主權的維護，對於中國而言，捍衛南海、台海、東海領土主權的完整，這是中國最低的限度，必謹慎謀劃，但不可暴虎馮河。

不可低估中國動武的能力與企圖，走在鋼索上的美國也會知道中國的底線，最怕是花了大錢買武器，以後該怎麼收場？

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