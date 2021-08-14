據《路透社》報導，美國國務院副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）13日與立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話。雪蔓表示，立陶宛面臨中國大陸強大壓力，卻仍決心與台灣發展關係；對此，美國深表支持，並願加強與立陶宛的雙邊關係。

國務院聲明則表示，雪蔓向藍斯柏吉斯重申，美國會「堅定聲援我們的北約盟國與歐盟夥伴立陶宛，因應來自北京因立陶宛願與台灣發展互利關係而採取的脅迫行為」。

雪蔓還表示，美國會以北約為基礎，加強與立陶宛雙邊關係的深度與廣度，並加強美國與歐洲國家的合作，包括在中國大陸議題上的合作。美國也會堅守承諾，促進跨大西洋地區乃至全球的和平、繁榮、安全、民主與人權。

《路透社》指出，兩人還討論白俄羅斯的政治情勢，並重申對白俄羅斯民主運動的支持。兩人向白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）喊話，應立即停止計畫非法移民越境的活動。

立陶宛近日允許設立台灣代表處，引發中國大陸嚴重不滿；北京要求立陶宛撤回駐北京大使，自己也召回駐立陶宛大使。北京抨擊紐爾維斯「不顧中方反覆交涉、曉以利害」，「嚴重損害中國主權和領土完整」，並砲轟台灣「勾連外部勢力進行謀獨挑釁」。

消息傳出後，美國與歐盟紛紛表示聲援立陶宛。美國務院譴責北京的「報復行為」，歐盟則稱台灣在立陶宛設立代表處，並沒有違反歐盟的「一個中國原則」。