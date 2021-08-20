前國民黨黨管會主委劉泰英日前指出，國民黨若要贏得2024年總統大選，只有讓新北市長侯友宜與台北市長柯文哲合作才有機會。對此，資深媒體人韋安表示，在外界都在享受和吹噓，第二次抗疫成功時，當輿論都在討論2024誰配誰時，只有侯友宜腦子清醒，還在全心抗疫。

韋安今（20日）在臉書發文表示，在外界都在享受和吹噓，第二次抗疫成功時，當輿論都在討論2024誰配誰時，只有侯友宜腦子還清醒。疫情遠沒有過去，疫苗不足，第一劑疫苗還沒全民施打，第二劑還不知在哪裡。幾千無症狀確診者，所代表的隱形傳播鏈，讓病毒防不勝防。

台灣政壇中，韋安感嘆，可說現在真正正視，和病毒仍在苦戰政治人物，只剩下侯友宜，而民意最終，仍會站在侯這一邊。侯友宜沒什麼了不起，只是侯知道權力和責任的重中之重在哪裡，其它都是多餘。

對於劉泰英稱，國民黨唯一可以贏民進黨的機會，就是2024推出侯、柯配。侯友宜19日為此回應，新北市和台北市是共同生活圈，這次疫情雙北更應該攜手合作，共同面對，採取更有效率區域聯防。