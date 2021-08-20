台灣海巡署與美國海防隊合作關係日益緊密，民進黨頻頻炒作美台海巡合作事宜，除了日前爆出的美台船艦疑似在台灣東部海域進行聯合演訓的消息外，官方也對隸屬美國海岸防衛隊的「穆洛號」遠洋巡邏艦（WMSL-755）寄予厚望。

穆洛號的母港位於加州阿拉美達，8月8日抵達西太平洋海域，在第七艦隊指揮下執行為期數月的任務，包括巡邏、與印太區域合作夥伴及盟友交流專業技能，或進行聯合演習等。穆洛號「順道」與台灣海巡進行某些演訓與合作的可能性上升。

雙方就像套好招按劇本演出，早在3月美台簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，海洋事務委員會4月公告擴建南沙太平島碼頭計劃，預計建設可供四千噸級巡防艦停泊的內側泊位，美國8月派遣4500噸級的穆洛號到西太平洋海域進行巡航，美台聯手的意圖很明顯。

太平島碼頭擴建計劃尚未完工，隱然可見美國的手伸入其中。面對解放軍現代化與中國海警、海監船威脅下，向美國海防隊開放太平島和東沙群島軍用機場及碼頭的呼聲其來有自。在由美國領頭、抗衡中國崛起的「印太戰略」中，南海、台海與東海的地緣政治經濟議題實已連結為一體。

在這場區域結盟與區域聯合行動的對抗賽局下，選擇迎合美、日、韓與呼應東協的立場，與中國對抗的主要策略，讓台灣的「倚美抗中」搭上了美國「友台制中」的順風車，加上台灣海巡署「戰爭或事變發生時，依行政院命令納入國防軍事作戰體系」的性質又與美國海防隊相仿，也讓兩者的合作名正言順。

但這與美軍派遣部隊長駐台灣的消息一樣，都是屬於「假議題」，美國非但不會為了「台獨」而戰，台灣也不能對美軍與海防隊的協防或支援過於樂觀和依賴，美國有自己的國家利益與戰略利益，對其他國家說放手就放手。

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