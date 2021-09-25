清朝小說家孔尚任在《桃花扇》中有個千古名句：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」現在用來形容因嚴重現金不足而導致周轉失靈的中國房地產巨獸——中國恒大集團，真是恰當不過。

恆大的命運在周四的最後期限到來和結束後仍然懸而未決，該公司沒有就其是否計畫向債券持有人支付近8400萬美元的利息提供最新消息。投資者可能需要再等一段時間才能知道恆大是否會拖欠巨額債務，首次債券支付時有長達30天的寬限期，但下週將需要再次支付4750萬美元的另一筆債券。

最關鍵的因素是中國政府是否將不得已進行干預（大到不能倒？）以限制中國最大的房地產集團倒閉所造成的連鎖影響。房地產及相關產業約佔中國GDP的30%，這讓北京有些頭痛，它沒有什麼好的選擇。北京希望保護成千上萬購買了未完工公寓的老百姓（該公司已售出約200000套尚未交付給買家的住房），做工的建築工人、供應商和小投資者，並避免其他房地產公司受連累而倒閉的風險。過去至少一年以來北京政府一直在努力控制房地產開發商過度借貸，但還是造成今天恆大的局面。

中國政府的其中一個選擇就是將恆大分割重組，變成國有企業（SOE State Owned Enterprise），該計劃將把恆大拆分為三個獨立的實體，重組可能會在幾天內宣布，但恆大和中國最高的國有企業監管機構都沒有出面證實或反駁。

最簡單的方式是北京透過國有企業向恆大注資，以便它可以繼續建設，然後出售住宅物業以獲得現金償還債務。如果北京政府投入資本夠多，恆大很可能成為國企，或者成為某個國企的一部分。

如果是這樣，這對恆大、金融市場和經濟來說都是好消息。恆大在總負債約 3000億美元的重壓下不堪重負，一些分析師擔心，沒有秩序的倒閉可能會對金融體系和經濟造成衝擊，從而引發中國的「雷曼兄弟事件」。

北京政府接手將會大大「緩解公司的近期流動性壓力」，同時更容易與國內外債券持有人進行債務重組協商。此外，這也將使中國政府對龐大的房地產市場擁有更大的控制權。中國前10名房地產開發商中有6家是國有企業或由國家投資支持，恆大將成為第七。

控制恆大也符合近期中國加大干預經濟的模式，北京最近一直在打擊民營企業，從科技公司到私人補習甚至社交媒體公司和影視業，同時試圖為過熱的房地產行業降溫。

不過也有消息指出北京政府正指示地方為恆大倒閉的可能性做準備，暗示北京不願出手救助這家負債累累的房地產開發商，同時已在為該公司困境可能造成的經濟和社會影響做準備。當然中國需要擔心的不僅僅只有恆大，新冠肺炎零容忍帶來的經濟管制問題，環保和缺水缺電的問題，美中的持續對抗和摩擦等等，這些都有夠北京頭痛了。（作者為國立台北商業大學校長）

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