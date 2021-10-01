日昨見報載，因中央修法持續延宕，訂不出新興菸品管理辦法，台北市等7個縣市已自行訂定條例，台南市政府成為第8個提出草案的地方政府，如此政出多門對管理上真有好處嗎？雖然是從台北一路禁到台南，但青少年一樣可經由網路購買到新興菸品！

超過十餘年未修法的菸害防制法，對於諸如加熱菸、電子菸等新興菸品此類技術革新下之產物，並無明確規範。就法論法，基於「為達到保護國民健康之目的，避免健康風險不明之菸品貿然上市」，政府在修正草案中規定：所有新興菸品進入市場前，應由主管機關指定菸品，再由業者申請健康風險評估通過後始得為之。然而同時在草案第15條第2款又明定「類菸品」不得為任何製造、輸入、販賣、供應、 使用、展示或廣告等行為，排除了「類菸品」申請健康風險評估進而進入菸品市場之可能。但「類菸品」究竟是甚麼？所以類菸品不是新興菸品？為何在草案中遭全面禁止？

我們可以發現，從立委到民眾，在野到執政黨，乃至於主管機關目前所提出的草案，保護國民健康是管制新興菸品的關鍵理由，相較於談到菸品捐用途的忸怩，政府高舉國民健康的議題時，則顯得非常理直氣壯。但草案內容對於電子菸的「全面禁止」，顯然忽略了法國思想家傅柯（Michel Foucault）所主張的現代型管制手段，其認為現代國家權力控管人類行為的優先選項，已不再係全面禁止或科處嚴厲的制裁，更有效的替代方式反而是降低制裁的嚴酷性，改以一種和緩的利他機制，使得受到管制的個人及群體，願意為了自身利益，發自內心地接受權力的行為約束。固然修正草案的立法初衷是為了保障國民健康，但使用禁止特定菸品的方法，不啻加深了國家以健康之名所進行的操控力道，形同對於不同新興菸品的歧視。實際上，為了國民健康，政府管制手段的重點，不應以抽象方式阻絕電子菸，而應係以詳實而綿密的規定，結合電子菸使用者的自我管理，妥善地安排、規定電子菸的細節事項，這種結合自我管理的規訓機制，勢將產生遠較單純禁止更高的管理效能。

民眾黨立委蔡璧如曾在菸害防制法修正專案報告中，務實地表示「我個人認為不一定是要一味的禁止，可以拿出來討論，納管可能也是一個好方法」。新型規訓方式相對舊有威嚇手段，適正能產生更強的管制效果。雖然表面上係採用和緩的管制手段，看似管控力道縮減，但實質上因法律規範已經全面介入，電子菸的吸用、販售、製造等行為始能被具體規範，實際受到管制的密度與範疇，遠較原先純粹禁止之射程更為廣闊而無死角，反而係「以最和緩方式促成最高管制效益」，更能完足達到保護國民健康之目的。

目前，除少數較保守國家諸如新加坡、印度全面禁止電子菸，大多數先進國家對電子菸的規範趨勢，均非禁止，而係採取開放但嚴格管制的方向。無論我國未來究竟會採取何種規範方式，不論係針對新興菸品的成分、國民健康影響、菸捐菸稅等議題，背後均應有切實之統計數據、科學證據為基礎。在以國民健康為目的的法律修正前，政府應將相關資料進行討論、研究並充分對公眾揭露，才能夠讓公眾參與到與自身權益息息相關的討論之中，相關法規的制定也能更完備。法律秩序是立法者抽象利益衡量的結果，如果單純只因為使用方式或原理不同，甚至是政府自身研究不足，就粗暴地立法歧視，非僅只是政府失能，更是失去管控的機會，轉成地下經濟甚至不良品流竄，這將會失去用法律保護民眾的初衷。

（作者為前法官，現為執業律師）

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