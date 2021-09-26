最近有兩起資安事件受到關注，一是振興五倍券數位綁定「塞車」，還傳出假網頁詐騙；二是81所學校高中生上傳平台的2萬多件學習歷程資料「遺失」。前者，經濟部長王美花要大家不要急在一時，就不會塞車，而後者，教育部長潘文忠雖致歉，卻把責任算在外包工程師按錯鍵。「官」字兩個口，果然好棒！

108課綱涉及高中教學改變，連大學升學考試也跟著變革，影響非同小可。其中，學習歷程檔案將取代備審資料，作為升大學的重要參考依據。未料，這群「課綱白老鼠」不僅當初課程內容拍板慢半拍，這次出包後，外界才知道教育部連資訊系統也未建構完成，才會在移至新機房時出現問題。

潘文忠說得明白，每個學習歷程檔案都是學生的心血與教師指導成果，也說未來資安維護將以最高標準作為要求。但好笑的是，這些資安要求不是早該知道、早有所對策，國教署每年編列3200萬元委託暨南大學執行系統維運，難道只是花錢了事，出事就推給包商嗎？

同樣五倍券的數位綁定，經濟部花20萬元找來政務委員唐鳳扮「唐鳳獸」拍影片宣傳，但神奇寶貝沒帶來好運，首日照樣塞車、亂碼，民眾罵翻天。金管會仍不忘內宣，強調今年數位綁定五倍券有多項優勢，因此大幅超車三倍券的數位綁定。

去年三倍券推出時，駭客入侵數位綁定的手段已是詐騙或駭客常用手法，今年五倍券推出，詐騙手法又來了，資安問題依舊無解。難怪紙本券一開放登記，立刻超車數位綁定。

蔡政府多次強調要提升數位國力，行政院這會期更已編列4192萬元預算要成立數位發展部，但從這兩起資安事件，政府一再把人民當「數位白老鼠」試驗，令人憂心數位發展只是糖衣外表，骨子裡則是想藉此箝制網路言論自由。