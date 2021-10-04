報載國防部長邱國正幾乎不回家，都睡在辦公室；因此國防部大樓頂上的國防部長旗從未降過。軍方官員笑稱，英國是日不落國，邱國正的部長旗是日不落旗。

吾人對於邱部長的夙夜匪懈、戮力從公精神十分感佩。然而從另一角度觀之，究竟是何種因素促使邱部長「有家歸不得」？一直以來不論是公私機關都有一種說法，該下班的時候還待在辦公室裡加班，只有兩個原因，一是「能力太差」，二是「工作太重」。如係前者，需要調整工作；後者則其長官應減輕其負擔。

論邱部長的能力，他曾經被派赴美國陸軍戰院深造，歷任後備司令、國防大學校長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主委、國安局長。此一輝煌學經歷在軍中無人能比，其能力自然不在話下。至於工作過於繁重最有可能，但過去也沒有聽說過歷任的防長有睡在辦公室的。

有軍方將領感到奇怪，如今因疫情關係，國防部無須去立院備詢，不必視察部隊，所有應酬也取消，為何部長還如此忙碌？至此已十分明顯，在蔡政府的領導下，兩岸關係弄得緊張危險，共軍戰機幾乎天天擾台；邱部長勢必要繃緊神經、日夜備戰。如果兩岸和諧，邱部長還需要宵旰憂勤嗎？

試想，如果邱部長在辦公室過夜，他的辦公室主任及參謀勢必不能回家；而聯參單位各主管即使回家睡覺，也一定是留在辦公室到很晚才敢回家。倘若真是為了加班還有話說，否則那有甚麼意義呢？

如果說工作繁重就得睡辦公室，我們也沒有看到疫情嚴重期間陳時中部長睡在辦公室啊！況且如今國事如麻、內外問題層出不窮，日理萬機的蔡總統更應該睡在辦公室才對！

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