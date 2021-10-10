今天(10日)是國慶日，而今年也是辛亥革命成功110周年。國民黨中央委員連勝文在臉書上PO出一張當年革命時的老照片，他並指出，日前國防部長邱國正曾說現在是40年來兩岸最完顯得一刻，但在國民黨執政時兩岸關係平穩，台灣也積極參與國際事務，中華民國也一直存在，「捍衛國家絕對不能只靠一把鍵盤」。

連勝文今天在臉書上PO出一張老照片，並表示，這是一張在辛亥革命時，剃掉了辮子的革命軍砲兵向清軍開炮作戰的珍貴老照片，而這張照片也說明了革命不是只有請客吃飯，更不是只靠一張嘴，必須要有勇氣，願意為了自己的理念犧牲奉獻。

連勝文指出，日前國防部長曾公開說現在是兩岸這40年來最危險的一刻，瀕臨戰爭邊緣，但在國民黨執政時，兩岸關係平穩、交流密切，我們也積極地參與國際事務，以及某些重要國際組織，大幅提升台灣的國際能見度，且更重要的是，中華民國一直存在，國民黨也沒有像民進黨說的「向大陸投降」，青天白日滿地紅的旗幟仍一直屹立飄揚，「捍衛國家絕對不能只靠一把鍵盤」。

最後，連勝文也說，謹在國慶時，向所有為了中華民國犧牲奉獻及付出的前輩們，致上個人最高敬意。