余苑綺兒子日前迎來2歲生日，她開心在臉書PO出一家人慶生的照片，溫馨寫下：「祝福我親愛的兒子，2歲生日快樂，身體健康，每年都要開開心心的過生日，媽媽愛你。」一句句都是為人母的願望，洋溢滿滿母愛。

照片中，余苑綺緊抱著女兒、兒子一起合照，身後還有許多氣球裝飾，慶祝氛圍十分到位，而余苑綺身形消瘦一大圈，鎖骨都清晰可見，衣服甚至都撐不太起來，可臉上氣色看起來還不錯。

余苑綺PO出貼文後，吸引不少網友留言祝福「祝弟弟生日快樂，也祝媽媽身體健康，好好的把身體照顧好，祝福你們一家都平安」、「願媽咪也一起平安健康」、「生日快樂，也祝福綺綺身體健康」。

余苑綺日前替兒子慶祝2歲生日，看得出她身形消瘦許多。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

余苑綺在2014年發現罹患直腸癌，歷經12次化療，終於戰勝病魔，未料2019年生下第二胎兒子後，直腸癌竟復發，癌細胞更從淋巴擴散至肝、肺，為母則強的她積極對抗病魔，原本於去年宣布抗癌成功，未料今年農曆年又再度復發，7月她開完刀後曾發文，認為自己並沒大家想的那麼勇敢，但只要她活著就會繼續跟病魔對抗，家人就是她最大助力。