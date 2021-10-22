台北市長柯文哲22日宣布，台北市將推出「青年職涯儲值護照」方案，設籍於北市4個月以上的18歲至29歲青年，畢業後連續4個月失業以上，即日起開始找工作的話，一直到年底，北市將給予每月5000元的補助，最高可領1萬5000元。

北市府下午舉行防疫記者會，會上柯文哲指出，北市將有新政策發布，因為疫情來了後，有一大堆失業者，因此會針對剛畢業青年提出新補助計畫。

台北市將推出「青年職涯儲值護照」方案。（北市府提供）

勞動局長陳信瑜說，本次計畫提供三個月補助，並分三階段幫助青年就業。（北市府提供）

勞動局長陳信瑜補充表示，根據多年調查結果發現，這2年受到疫情影響，畢業青年規畫出國通常是台北市最高，平均會有12％，但從去年開始先是降到11.6％，今年更是降到不到1成，但在找工作比例上卻是創北市新高，在去年達到40％，今年更到50％。

本次計畫最多補助可到1.5萬。（北市府提供）

陳信瑜說，台北市是台灣在內需服務業的大宗，在疫情衝擊下影響嚴重，北市的求職等待期預估會達3、4個月，雖然中央在8月有推出畢業青年尋職津貼，但補助時間只有3個月，這之後北市要做新銜接，也就是推出「青年職涯儲值護照津貼」，實施對象是失業4個月以上的初次畢業青年，計畫為期3個月，今天宣布後立即實施。

陳近一步指出，第一步可先進入台北就業大補帖網站，先去登記護照，第二部分要接受TYS所提供的模擬面試、履歷健檢和諮詢服務，接著是推介就業，這部分會分別發放5000元補助，若還沒成功，第三階段是去就業服務站進行輔導、講座和研習，再繼續3次的推介就業，這三個月最多可領1.5萬，但如果1個月就提早就業，就是領5000元。