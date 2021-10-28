18歲少年拿到駕照第一天 139縣道狂飆連吃16張罰單

彰化139縣道近年來「大出風頭」，都拜飆車族前仆後繼前往練身手之賜，事故不斷，近日又飆出了18歲少年郎，考取生平第一張駕照第一天，就和同學到139縣道快意飛馳，一趟又一趟地來回，時速多在6、70公里，更有衝到80公里以上，事後一連收到16張超速罰單，「真是昏了」。

彰化縣交通大隊長林世明表示，139縣道山路蜿蜒，為降低飆車事故，去年縣府已經調降限速，從每小時50公里，再降到40公里，加上139 設置第三個測速器後，收效不少，2021年取締違規21545件，有20122件超速，整個A2事故下降26件，少了30％，A3事件下降8件，去年與今年相較，少了29件，車禍比例整體下滑27％。

139縣道快意飛馳，超速全都錄。（彰化縣交通隊提供／吳敏菁彰化傳真）

但是放膽的追風少年、少女，還是天不怕、地不怕，彰化交通分隊長許志強表示，這兩、三個月間連假一多，不少年輕人馳騁139縣道來回地騎車，1人連收超過10張罰單的就有4位。

最厲害的就是這位林小哥了，才18歲第一天拿到駕照，就吃了「大禮」，一連收到16張超速罰單，簡直不敢置信。

這些追風族都沒想過危險這兩個字，殊不知自己的快意，極可能釀成禍端，林小哥吃了16張罰單，以最保守一張1200罰款計算，至少1萬9200元就飛了，但是荷包失血事小，就怕出了事，還要連累別人。