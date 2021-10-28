罹患眼癌、家境清寒的彰化縣4歲張姓男童亟需赴美治療，消息曝光5天順利募得650萬元，周六即將啟程。張童父母28日在高醫副院長林志隆、眼科醫師廖優美陪同下向社會各界致謝。張父說，兒子才上過一天中班，心願就是繼續上學、去海邊玩沙，治療剩餘款將全數捐做高醫眼癌基金。

「這是最好的時機、最好的安排。」收治張童的高醫眼科醫師廖優美表示，去年協助范姓眼癌男童順利赴日本求醫，但日方沒有適合張童的重量型小腺源儀器，才選擇赴美治療。經媒體披露及當地社團幫忙，不到5天就募得650萬元。

張童父母今早向高醫團隊及社會各界表達感謝，張母表示，張童是獨子，7個月大時看人就顯吃力，1歲時高燒住院，就確診罹患視神經母細胞瘤，北上求醫三年，右眼仍因癌細胞擴散而摘除，左眼前房也受影響，視力岌岌可危。

「就像中了一張不想中的樂透。」廖優美表示，眼癌是基因遺傳或突變所致，無法預測，一年的新生兒中約有10人罹患。

高醫表示，張童一家這次赴美將入住費城賣當勞叔叔之家，食衣住行一切都用最節省的方式處理，張童擔心英語能力不佳，還特地練對話。

廖優美表示，希望張童創造另一個「日本模式」，持續幫助更多眼癌兒童。