資深演員張國棟驚傳31日下午1時因胰臟癌辭世，享耆壽92歲。演藝協會理事長楊光友18日才請協會秘書長蕭潤禾前往探視，不料竟成最後一面。張國棟1993年以中視劇場《回家》入圍第28屆金鐘獎男配角獎。2009年曾以公視人生劇漲《應屆退休生》奪得第44屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，為人幽默的他還曾在領獎致詞時說：「感謝公視給我廢物利用的機會。」

蕭潤禾受訪時表示，18日他與李景光、王彼得一起前往張國棟家探視剛出院的他，當時張只是精神氣色不太好，人還很清醒，也在書房跟他們聊天、謝謝大家去看他。蕭潤禾說，張國棟身體一向健康硬朗，幾個月前突然暴瘦，以為是糖尿病所以去醫院檢查，這才發現是罹患胰臟癌，之後陸續住院3次接受標靶治療，「第一次住院時因為疫情不能探病，第二次住院出院後我還請他吃飯，聊得很愉快，第三次出院去家裡看他，沒想到才過幾天，今天下午就接到他兒子電話通知噩耗，實在太快了」。

張國棟在1950年代，曾為大風劇隊成員，後加入中視為基本演員暨服裝師，他多飾演喜劇中的甘草人物，1979年在中視連續劇《春城無處不飛花》操著「你們看，你們看，你們明天等著看」口頭禪，曾被譽為搞笑經典。1990年在中視《大陸尋奇》以說出方式擔任旁白。年事已高的他，近年偶爾在戲劇作品中客串演出，最後一部作品是在去年賀軍翔、邵雨薇主演的偶像劇《天巡者》飾演土地公。