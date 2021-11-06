金門縣環保局表揚2021年退休清潔人員。（金門縣環保局提供）

金門縣環保局表揚2021年特優清潔隊員。（金門縣環保局提供）

金門縣環保局今天表揚2021年績優清潔人員，楊鎮浯縣長代表鄉親感謝站在第一線的環保英雄夜以繼日，不辭辛勞在工作崗位上的犧牲奉獻，讓金門這座「海上公園」愈來愈美!

楊鎮浯也特別提到，金門自去年以來，接連遭遇新冠肺炎、非洲豬瘟、牛結節疹等疫情來襲，全縣清潔人員在艱難時刻，更不畏危險執行環境清潔及噴藥消毒作業，扮演防疫重要角色，值得鄉親大聲說出：「謝謝你們!辛苦了!」

今年度獲得全縣「績優清潔人員」榮譽者有金城鎮張燕忠、金沙鎮何建德、烈嶼鄉羅天誠、金湖鎮張淑貞、金寧鄉吳國贊及縣環保局黃木林。

另環保署今年首度舉辦「全國特優清潔隊員及推動清潔隊職安衛優良人員」遴選，金門縣陳永要課長和辛成和隊員因表現優異且認真負責，在全國各縣市環保機關30位複賽人選中脫穎而出獲獎，預計11月9日赴台接受表揚。

環保局說明，近3年金門縣獲得環保署「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」金質、銀質獎，更連續3年獲得天下雜誌之幸福城市大調查(非六都組)環境力第1名以及今周刊2021永續城市「環境力特別傑出獎」的高度肯定，其中清潔人員的貢獻功不可沒。