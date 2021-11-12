海地安全局勢惡化 加拿大暫撤使館非必要人員 14:232021/11/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海地的安全情勢急遽惡化。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大政府今天表示，暫時讓非必要人員撤離加拿大駐海地大使館，並稱海地的安全情勢急遽惡化。 路透社報導，加拿大政府在聲明中表示：「加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）暫時讓非必要加拿大職員與加拿大大使館職員的眷屬撤離海地。」 加拿大政府又說，必要人員將持續在海地支援加拿大人。 九大期信 限期設風管人員 專家傳真－越南震興醫院 台商防疫灘頭堡 #海地 #非必要 #人員 #加拿大政府 #加拿大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺灣珍奶逆勢拓銷美加「整店輸出」備受在地連鎖業青睞 12:132021/11/12 財經 加速智慧醫療效能 長庚醫院攜手思科、英特爾、國眾電腦打造高速運算AI資訊中心 11:542021/11/12 財經 加拿大新書揭露孟晚舟案解決內幕：美司法部門成為案情轉機 11:532021/11/12 兩岸 《科技》思科陳志惟：扮整合角色 領台智慧醫療打國際盃 13:072021/11/12 財經 《時來運轉》運彩報報－2022卡達世界盃資格賽 各洲出線形勢盤點 14:402021/11/11 體育 工商社論》別讓環境表現斷送了台灣的經濟競爭力 04:102021/11/12 財經要聞 讓歐洲向北京說不 紐時曝台灣的5大勝利法寶 11:232021/11/12 國際 「爸媽下跪這戲可免了」律師怒：單親非孩子變這樣原因 09:302021/11/12 社會 低溫6.8度恐心腦血管疾病激增 營養師授10招保命 13:282021/11/11 健康 王文淵談碳費 台灣沒有條件收得比日、星高 04:102021/11/12 財經焦點 瑪莎拉蒂3惡煞「非現行犯」 市議員開轟：刷新三觀 10:362021/11/11 政治 國際熱門新聞 不必火箭也能上太空 旋轉加速發射系統完成首次試飛 - 國際 讓歐洲向北京說不 紐時曝台灣的5大勝利法寶 - 國際 歐洲與台灣進入蜜月期 陸學者曝北京面臨兩大風險 - 國際 影》最萌身影紐約馬拉松曝光 連愛迪達也被征服 - 國際 爆料拜登女兒秘密日記的「真相計劃」 遭FBI搜查 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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