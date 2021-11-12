加拿大政府今天表示，暫時讓非必要人員撤離加拿大駐海地大使館，並稱海地的安全情勢急遽惡化。

路透社報導，加拿大政府在聲明中表示：「加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）暫時讓非必要加拿大職員與加拿大大使館職員的眷屬撤離海地。」

加拿大政府又說，必要人員將持續在海地支援加拿大人。