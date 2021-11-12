后湖村的簡易涼亭半夜突起無名大火，火勢十分猛烈。（金門縣消防局提供）

金寧鄉下埔下民宅發生半夜火警，神明桌燒得面目全非。（金門縣消防局提供）

金門金寧鄉今天凌晨發生2起火警，1處在后湖燒毀簡易涼亭一座，1處是下埔下民宅的神明桌燒得面目全非，所幸均無人傷亡。縣消防局提醒天乾物燥的季節，要特別注意用火安全。

縣消防局說明，第1起火警發生在凌晨零時28分許，現場在后湖村口一帶，大火熊熊十分嚇人。金寧消防分隊出動3車9人，在分隊長李宗其指揮官下，1小時內順利撲滅，現場無人員受傷，僅燒毀簡易搭建的涼亭一處。

緊接著在半夜2時17分許，下埔下再傳出民宅火警，分隊長李宗其率同剛收隊的弟兄，出動2輛7人趕到現場，發現3樓透天厝內的1樓有火光冒出，確認是樓神明桌起火燃燒，出水搶救後大量濃煙竄出。

隊員林誌有及李昀霖入屋搜尋，在1樓發現有1名行動不便老人受困，立即協助脫困順利救出，火勢也在2時31分撲滅，僅燒燬神明桌四周。

縣消防局長王世祿嘉許同仁處置得宜，將可能的災損減至最低，2起火警有待進一步釐清原因。該局也建議家戶自行購買加裝「住宅用火災警報器」，以利第一時間發出警報，確保生命及財產安全。