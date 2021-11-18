金門酒廠各分區銷售處。（金門縣府提供）

因疫情停辦的2020金門馬拉松限量紀念品將自11／24至12／17在金門酒廠5處指定展售處重啟販售。（金門縣府提供）

因疫情停辦的2020金門馬拉松限量紀念品將自11／24至12／17在金門酒廠5處指定展售處重啟販售。凡成功報名「2021金門馬拉松」賽事跑友均可購買，只要新臺幣800元即可買入大會紀念瓷瓶酒、大浴巾及獎牌（隨機發放），物超所值。

購買地點是金門酒廠的臺北、桃園、臺中、高雄和金門尚義機場展售處。金門縣府如有最新訊息將統一於〈金門馬拉松-粉絲專頁〉公告周知。

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