因疫情停辦的2020金門馬拉松限量紀念品將自11／24至12／17在金門酒廠5處指定展售處重啟販售。凡成功報名「2021金門馬拉松」賽事跑友均可購買，只要新臺幣800元即可買入大會紀念瓷瓶酒、大浴巾及獎牌（隨機發放），物超所值。
購買地點是金門酒廠的臺北、桃園、臺中、高雄和金門尚義機場展售處。金門縣府如有最新訊息將統一於〈金門馬拉松-粉絲專頁〉公告周知。
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