山林開放加上疫情解封，山域事故頻繁，南投縣仁愛鄉10月就發生9起山難事件，消防救難人員冒險搜山，疲於奔命；縣長林明溱12日表示，警察破案有獎金，對於入山救人的搜救人員，也應該給予鼓勵，因此，請財政、消防局研議發給獎勵金。

縣議員廖文賢等人，12日在縣議會總質詢時指出，因為疫情影響，民眾很少出國，但假日在國內瘋旅遊，登山健行的人增加很多，許多沒有登山經驗的人也貿然上山，山難事件因而層出不窮，致使救難人員疲於奔命，累得人仰馬翻，因此，針對山難事件搜救，縣府應增加救災人力，並給予搜救人員實質獎勵。

廖文賢並指出，仁愛鄉人口1萬5700多人，信義鄉也是1萬5700多人，但信義鄉有信義和玉山2個消防分隊，22位消防人員；仁愛鄉卻只有1個消防分隊，13位消防人員，兩鄉的消防人力和人口比例相差懸殊。

林明溱表示，只要傳出山難事件，很多義消、原住民朋友就得冒險入山救人，加上山區氣候變化無常，救人的工作危險又辛苦，因此，感謝搜救人員之餘，也應該給予獎勵，希望財政單位和消防局協調，能在年度預算中編列獎勵金，提供實質的鼓勵，才能鼓舞士氣。

消防局長林聰吉說，6年內，南投縣消防救災人力將增加139人，且明年增加最多，預計1月分發22人、10月分發28人，未來也會補強仁愛鄉的救災人力；山難搜救隊背負重裝備上山，相關人員確實很辛苦，將透過提高行政獎勵等方式鼓勵。