台灣民眾黨中彰投三縣市主委，與桃園市黨部執行長聯袂探視關懷單親媽媽阿月，不但轉借家庭代工、親自送上柯市長的國慶嗡嗡包，還發起尋人啟事要幫她找尋失聯30多年的母親，讓她當場抱著張雪如感動落淚，身旁3人也紅了眼眶。（張雪如提供／謝瓊雲彰化傳真）

台灣民眾黨中彰投三縣市主委，與桃園市黨部執行長聯袂探視關懷單親媽媽阿月，不但轉借家庭代工、親自送上柯市長的國慶嗡嗡包，還發起尋人啟事要幫她找尋失聯30多年的母親，讓她當場抱著張雪如感動落淚，身旁3人也紅了眼眶。（張雪如提供／謝瓊雲彰化傳真）

台灣民眾黨中彰投三縣市主委，與桃園市黨部執行長聯袂探視關懷單親媽媽阿月，不但轉借家庭代工、親自送上柯市長的國慶嗡嗡包，還發起尋人啟事要幫她找尋失聯30多年的母親，讓她當場抱著張雪如感動落淚，身旁3人也紅了眼眶。（張雪如提供／謝瓊雲彰化傳真）

52歲單親媽媽阿月是彰化縣政府社會處列冊低收入戶，她長年照料重度身障兒子至成年，民眾黨彰化縣黨部主委張雪如得知阿月與母親失聯多年，結合黨的資源發起「尋人啟事」，更與中投另2名主委一同親送北市府發行的國慶嗡嗡包，幫阿月與兒子圓夢，讓阿月忍不住抱著張雪如感動落淚。

阿月重度身障的兒子，目前由身障家園協助照料，她每回探視兒子，兒子都吵著要「嗡嗡包」，但因為台北市政府民政局每年國慶日製作的嗡嗡包實在太受歡迎，網路上轉賣行情更喊到上千元，阿月每年到現場排隊都搶不到，讓她每回看到兒子失望的神情，心中很難受。

長年穿心弱勢家庭與婦幼的張雪如指出，阿月領有彰化縣政府低收入戶最高補助，兒子也在身障家園受到良好照顧，家園師生參與戶外活動時，兒子總是吵著想要背著亮麗的嗡嗡包出門，阿月忍著身體病痛去排隊都落空，日前發現民眾黨桃園市黨部臉書粉專居然舉辦抽獎活動，主動留言竟獲得回應，讓阿月又驚又喜。

台灣民眾黨台中市主委張仲翹、彰化縣主委張雪如、南投縣主委簡千翔，與桃園市黨部執行長范姜奕凱，22日下午4人一同到彰化拜訪關懷阿月，並親自送上嗡嗡包，阿月拿到手後忍不住落淚，張仲翹、簡千翔兩人在旁也感動得紅了眼眶。

范姜奕凱說，嗡嗡包網路登記抽籤限量3000個、現場排隊500個，黨部員工自己都搶不到，阿月到粉專留言後，黨部出動60多人網路登記，沒想到全「槓龜」，只好聯繫台北市長辦公室，將嗡嗡包寄送到桃園黨部，再由他親自南下，與3位主委一起將嗡嗡包送給阿月。

張雪如說，阿月全身病痛，眾人都希望她好好照顧自己，這次來送嗡嗡包，意外得知阿月與母親失聯，也發起「尋人啟事」要幫她尋找30多年不見的媽媽，並為她轉介家庭手工以增加收入。因阿月兒時是在桃園長大，她立即請桃園市黨部啟動協尋，同時也，也希望阿月與媽媽找回往日親情。